Налоговики сравнили размеры стандартных вычетов НДФЛ за 2024-2025 годы: таблица

УФНС напомнило о важном изменении в налоговом законодательстве: с 01.01.2025 увеличены лимиты доходов для стандартных налоговых вычетов. Это решение направлено на поддержку семей с детьми и других категорий граждан, имеющих право на льготы по НДФЛ.

Согласно обновленным правилам, изменения затронули несколько видов стандартных вычетов:

Показатель До 01.01.2025 После 01.01.2025 Размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные вычеты 350 000 руб. 450 000 руб. Вычет на 1 ребенка 1 400 руб. 1 400 руб. Вычет на 2 ребенка 1 400 руб. 2 800 руб. Вычет на 3 и последующих детей 3 000 руб. 6 000 руб. Вычет на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо инвалидов 1 или 2 группы, учащихся очно, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет 6 000 руб. 12 000 руб.

При этом вычет суммируется с вычетом по количеству детей.

Также с 2025 года появился новый вычет для сдавших нормы ГТО. Размер — 18 000 рублей. Получить его можно как самостоятельно, так и через работодателя.

Об этом сообщает региональное УФНС.