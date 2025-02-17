Налоговики сравнили размеры стандартных вычетов НДФЛ за 2024-2025 годы: таблица

Согласно обновленным правилам, изменения затронули несколько видов стандартных вычетов:
Показатель
До 01.01.2025
После 01.01.2025
Размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные вычеты
350 000 руб.
450 000 руб.
Вычет на 1 ребенка
1 400 руб.
1 400 руб.
Вычет на 2 ребенка
1 400 руб.
2 800 руб.
Вычет на 3 и последующих детей
3 000 руб.
6 000 руб.
Вычет на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо инвалидов 1 или 2 группы, учащихся очно, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет
6 000 руб.
12 000 руб.
При этом вычет суммируется с вычетом по количеству детей.
Также с 2025 года появился новый вычет для сдавших нормы ГТО. Размер — 18 000 рублей. Получить его можно как самостоятельно, так и через работодателя.
Об этом сообщает региональное УФНС.
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