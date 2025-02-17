Стандартный вычет

Налоговики сравнили размеры стандартных вычетов НДФЛ за 2024-2025 годы: таблица

УФНС напомнило о важном изменении в налоговом законодательстве: с 01.01.2025 увеличены лимиты доходов для стандартных налоговых вычетов. Это решение направлено на поддержку семей с детьми и других категорий граждан, имеющих право на льготы по НДФЛ.

Согласно обновленным правилам, изменения затронули несколько видов стандартных вычетов:

Показатель

До 01.01.2025

После 01.01.2025

Размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные вычеты

350 000 руб.

450 000 руб.

Вычет на 1 ребенка

1 400 руб.

1 400 руб.

Вычет на 2 ребенка

1 400 руб.

2 800 руб.

Вычет на 3 и последующих детей

3 000 руб.

6 000 руб.

Вычет на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо инвалидов 1 или 2 группы, учащихся очно, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет

6 000 руб.

12 000 руб.

При этом вычет суммируется с вычетом по количеству детей.

Также с 2025 года появился новый вычет для сдавших нормы ГТО. Размер — 18 000 рублей. Получить его можно как самостоятельно, так и через работодателя.

Об этом сообщает региональное УФНС.

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