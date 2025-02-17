ФНС объяснила, как в декларации отразить доход от процентов по вкладам для получения вычетов

Процентные доходы нужно вручную добавить в декларацию 3-НДФЛ, затем подать заявление на перерасчет налога, а после распорядиться переплатой по своему усмотрению.

Чтобы применить налоговые вычеты к доходам в виде процентов по вкладам за 2023 год, нужно представить декларацию 3-НДФЛ.

Доход в виде процентов по банковским вкладам добавляют вручную. Код такого дохода — 6014, сумма вычета (необлагаемый доход) — по коду вычета 914 (за 2023 г. — 150 тыс. руб.), сумма удержанного налога — 0 рублей.

«При заполнении декларации по каждому банку рекомендуем указывать сумму вычета в размере, не превышающем сумму дохода. При этом общая сумма вычетов по коду дохода 6014 не должна превышать 150 тыс. (за 2023 год)», — сказал представитель ФНС в официальном телеграм-чате ведомства.

Для перерасчета налога за 2023 год нужно направить заявление в свободной форме через личный кабинет физлица на сайте ФНС. Переплата появится в результате излишней оплаты налога по уведомлению. Распорядиться этими деньгами можно по собственному желанию. В том числе вернуть средства по заявлению.