Налоговые органы не инициируют налоговые проверки физических лиц в случае совершения крупных покупок

Налоговые органы могут получать данные о расходах, но не вправе рассчитывать доходы налогоплательщика исходя из них.

Федеральная налоговая служба может запрашивать информацию о расходах налогоплательщиков из различных государственных реестров, включая ГИБДД и Росреестр, и сопоставлять их с задекларированными доходами. Однако действующее налоговое законодательство не предусматривает контроль расходов физических лиц или определение суммы их дохода расчетным путем.

Судебная практика подтверждает невозможность налогообложения по расходам

Суды последовательно указывают, что факт совершения расходов не является подтверждением получения налогооблагаемого дохода.

Верховный Суд РФ в обзоре судебной практики № 2 от 26 июня 2015 года (пункт 9) подчеркнул, что приобретение имущества указывает лишь на наличие расходов, но не подтверждает получения дохода, облагаемого НДФЛ.

Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2015 года № 57-КГ15-8 также подтверждает, что израсходованные налогоплательщиком средства не могут быть автоматически признаны объектом налогообложения по НДФЛ.

ФНС разъясняет условия доначисления НДФЛ

В письме от 16 ноября 2015 года № БС-4-11/20019@ ФНС России разъяснила, что доначисление НДФЛ возможно только в случае выявления незадекларированных доходов. Для этого налоговый орган обязан установить:

Источник происхождения денег.

Вид дохода.

Дату его получения.

Таким образом, налоговые органы могут анализировать расходы налогоплательщика, но не вправе определять сумму дохода исключительно на их основании. Для доначисления НДФЛ требуется доказательство наличия конкретного дохода.