5 млн семей смогут получить материнский капитал до конца 2030 года

Депутаты собираются продлить программу материнского капитала на пять лет.

Госдума завтра рассмотрит правительственный законопроект о продлении материнского капитала еще не пять лет — до 31 декабря 2030 года.

С таким предложением обратился Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Как только программу поддержки продлят, выплаты смогут получить еще порядка 5 млн семей. Об этом сказано на сайте ГД.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и около 222 тыс. на второго. Если родители не получали материнский капитал при рождении первого ребенка, они могут получить сразу 912 тыс. после появления второго.