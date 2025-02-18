НДС на УСН

При НДС-льготе по статье 149 НК на УСН все-таки нужна декларация НДС

Если доход организации на УСН за 2024 год превысил 60 млн рублей, она должна платить НДС. Но если услуги – необлагаемые по статье 149 НК, то НДС не будет.

В частности, не облагаются НДС услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями.

В этом случае образовательная НКО на УСН не должна составлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж.

Но от обязанности сдавать декларацию по НДС льготная деятельность не спасет.

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом, надо сдавать декларацию по НДС. Способ сдачи — электронно по ТКС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130043.

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Ольга Ульянова
НДС

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Как упрощенцу в 2025 г. не платить НДС со сделки с недвижимостью в 300 млн. руб. и не нарушить законодательство? История клиента
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Комментарии

4
  • Сусана Ганиева
    Бухгалтер

    То есть , при освобождении по 149 ( деятельность покупки продажи жилой недвижимости) мы освобождены от уплаты , а декларацию сдаем по НДС?)
    и что в этом случае считается доходом ? Все денежные средства поступившие на р/с либо доход - расход?

  • gnews spb

    Все денежные средства поступившие на р/с либо доход - расход?

    Графа 2 -стоимость реализованных т.р.у.,

    графа 3 -стоимость их покупки.

    Отражаете вне зависимости от факта оплаты.