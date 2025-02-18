При НДС-льготе по статье 149 НК на УСН все-таки нужна декларация НДС

Если доход организации на УСН за 2024 год превысил 60 млн рублей, она должна платить НДС. Но если услуги – необлагаемые по статье 149 НК, то НДС не будет.

В частности, не облагаются НДС услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями.

В этом случае образовательная НКО на УСН не должна составлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж.

Но от обязанности сдавать декларацию по НДС льготная деятельность не спасет.

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом, надо сдавать декларацию по НДС. Способ сдачи — электронно по ТКС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130043.