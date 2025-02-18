При НДС-льготе по статье 149 НК на УСН все-таки нужна декларация НДС

В частности, не облагаются НДС услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями.
В этом случае образовательная НКО на УСН не должна составлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж.
Но от обязанности сдавать декларацию по НДС льготная деятельность не спасет.
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом, надо сдавать декларацию по НДС. Способ сдачи — электронно по ТКС.
Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130043.
Подробнее о том, как работать на УСН в 2025 году, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС, расскажем на новом курсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 53% за 14 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Комментарии4
То есть , при освобождении по 149 ( деятельность покупки продажи жилой недвижимости) мы освобождены от уплаты , а декларацию сдаем по НДС?)
и что в этом случае считается доходом ? Все денежные средства поступившие на р/с либо доход - расход?
да, раздел 7 заполняете
Все денежные средства поступившие на р/с либо доход - расход?
Графа 2 -стоимость реализованных т.р.у.,
графа 3 -стоимость их покупки.
Отражаете вне зависимости от факта оплаты.