Почти половина россиян не заметили разницы после перехода на российское ПО

46% россиян не увидели принципиальной разницы при переходе с иностранного программного обеспечения (ПО) на отечественное. Правильным отказаться от зарубежного софта считают 60%.

В своей работе активно используют отечественные программы уже 70% участников опроса. Был опыт перехода в 2024 году у 36% россиян, а 20% сделали это ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ВТБ к форуму «Кибербезопасность в финансах».

Дискомфорт при переходе на российское ПО испытывали 47% респондентов, это связано с отказом от привычного алгоритма работы. 7% считают, что отечественные программы лучше и удобнее тех, которыми они пользовались раньше. 72% при переходе ожидали именно то, что они получили в итоге. Для 19% все прошло лучше, чем ожидалось, а для 9% — хуже.