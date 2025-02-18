Среди ИП лидерами по доходу стали программисты

Больше всего зарабатывают ИП в сфере программирования, веб-разработки и маркетинга.

В 2024 году среднемесячный доход ИП составил 151 тыс. рублей. Это на 9% больше, чем в 2023 году.

Программисты лидируют по уровню среднемесячного дохода, который составляет 376 243 рублей. Также высокий доход получают веб-разработчики (282 647 рублей), маркетологи (118 тыс.) и менеджеры проектов (204 915 рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк».

В 2024 году доля молодых предпринимателей до 1999 года рождения составила 3,26% от числа зарегистрированных ИП. Это на 2,89% превышает показатель 2023 года. Средний возраст ИП — 35 лет, а медианный — 34 года.

Общий рост числа ИП составил 5% год к году. Это связывают с привлекательностью. Статуса ИП, где нет ограничений по доходам, как у самозанятых.