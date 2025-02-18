🙏 Предприниматели просят индексировать шкалу НДФЛ и установить семейное налогообложение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили установить ежегодную индексацию порогов дохода, на которые будет действовать повышенная ставка НДФЛ. Ориентироваться будут на индекс-дефлятор, он зависит от изменения цен.
Так налоговая нагрузка россиян не будет увеличиваться из-за роста доходов по причине инфляции. Об этом пишут Ведомости.
Например, если индекс-дефлятор составляет 9%, то шкала НДФЛ будет выглядеть следующим образом:
13% — доход до 2,616 млн рублей;
15% — от 2,616 до 5,45 млн;
18% — от 5,45 до 21,8 млн;
20% — от 21,8 до 54,5 млн;
22% — от 54,5 млн.
Также РСПП хочет проработать механизм семейного налогообложения, который предусматривает расчет НДФЛ исходя из семейного статуса. Например, если в семье двое детей и оба супруга работают, то доход родителей суммируется и делится на четверых. Все заработанное распределяется на количество членов семьи. От этого будет зависеть ставка налога.
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