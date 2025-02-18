🙏 Предприниматели просят индексировать шкалу НДФЛ и установить семейное налогообложение

Чтобы налоговая нагрузка не росла из-за инфляции, в РСПП предложили индексировать лимиты по доходам для НДФЛ на индекс-дефлятор, который зависит от роста цен.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили установить ежегодную индексацию порогов дохода, на которые будет действовать повышенная ставка НДФЛ. Ориентироваться будут на индекс-дефлятор, он зависит от изменения цен.

Так налоговая нагрузка россиян не будет увеличиваться из-за роста доходов по причине инфляции. Об этом пишут Ведомости.

Например, если индекс-дефлятор составляет 9%, то шкала НДФЛ будет выглядеть следующим образом:

13% — доход до 2,616 млн рублей;

15% — от 2,616 до 5,45 млн;

18% — от 5,45 до 21,8 млн;

20% — от 21,8 до 54,5 млн;

22% — от 54,5 млн.

Также РСПП хочет проработать механизм семейного налогообложения, который предусматривает расчет НДФЛ исходя из семейного статуса. Например, если в семье двое детей и оба супруга работают, то доход родителей суммируется и делится на четверых. Все заработанное распределяется на количество членов семьи. От этого будет зависеть ставка налога.