С 1 марта начнут действовать новые правила работы с чеками

Продавцы, которые работают с ККТ, должны предоставить клиентам возможность получить электронный чек через сервис «Мои чеки онлайн» от ФНС.

Сервис «Мои чеки онлайн», который позволяет отправлять электронные чеки в единое хранилище, запустят с 1 марта 2025 года. Он позволит собрать в одном месте все данные о покупках.

Чтобы воспользоваться сервисом от ФНС, покупателю нужно заранее предоставить продавцу номер своего телефона или адрес электронной почты, а также согласиться на отправку кассового документа в «Мои чеки онлайн». Если контакты не будут указаны, продавец выдаст чек привычным способом.

«Теперь вместо разрозненных чеков в почте, СМС или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте», — сказал комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Сервис даст возможность отслеживать покупки в одном месте, а не искать чеки в разных источниках. У пользователей всегда будет доступ к ним в личном кабинете ФНС. Хранить чеки подобным образом будет полезно при гарантийном обслуживании и при получении налоговых вычетов.