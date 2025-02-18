Если права на вычет по покупке квартиры уже нет, можно получить вычет на ипотечные проценты: пример

До 2014 года имущественный налоговый вычет по НДФЛ можно было получить только на одно жилье, даже если его стоимость менее 2 млн рублей. Но потом внесли поправки в НК, по которым вычет всего составляет 2 млн рублей, даже если это две разных квартиры по 1 млн рублей. Это правило работает для жилья, купленного после 2014 года.

Кроме того, с 2014 года действует вычет на ипотечные проценты – это отдельный вид имущественного вычета.

Таким образом, если вы купили квартиру до 2014 года и получили по ней вычет, сейчас получить вычет еще раз при покупке новой квартиры нельзя. Однако можно получить вычет на проценты по ипотеке на покупку этой квартиры. Но это возможно только если при покупке первой квартиры вычет на ипотечные проценты не заявлялся.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-04-05/24664.

Пример Иванов в 2013 году купил квартиру № 1 за 1,5 млн рублей и получил за нее имущественный вычет. В 2024 году он купил квартиру № 2 за 5,5 млн рублей в ипотеку. За 2024 год он уплатил 500 тыс. ипотечных процентов (есть справка из банка). В декларации 3-НДФЛ за 2024 год Иванов может заявить имущественный вычет на 500 тыс. рублей. Затем в декларации за 2025 год Иванов снова заявит вычет по процентам, которые он уплатит в 2025 году. Дополучить вычет в 500 тыс. рублей на покупку квартиры (2 млн – 1,5 млн по кв. № 1) он не может, потому что право на этот вычет у него уже утрачено. А вот право на вычет по процентам есть и он может им воспользоваться.

Аналогичные разъяснения Минфин давал, в частности, в письме от 26.12.2023 № 03-04-05/125867.