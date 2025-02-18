Защитите бизнес от налоговых бурь и невзгод! Новая акция на онлайн-курсы

Бухгалтер — главный защитник компании от рисков и штрафов, а его знания — лучшее оружие в этой борьбе. Запаситесь самым свежим и мощным вооружением на онлайн-курсах «Клерка». Воспользуйтесь выигрышной стратегией — покупайте обновленные курсы со скидками, укрепляйте свои знания, чтобы быть на шаг впереди налоговой!

В 2025 году выросла нагрузка на бизнес, к тому же новые правила по работе с налогами, отчетностью и ведению учета увеличили риск ошибок и внушительных штрафов. В этой ситуации только уверенные в себе профессионалы в силах защитить компанию от опасностей со стороны проверяющих органов и сохранить ее благополучие.

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Каталог курсов

Цены действуют до 18 февраля включительно. Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

После онлайн-курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 78% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.

Цена со скидкой 74% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо 15 990 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов.

На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 78% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, работать с контрагентами по ЭДО, настраивать кадровый и корпоративный ЭДО, составлять отчетность, обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.

После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.

Цена со скидкой 53% до 18 февраля включительно: 7 500 рублей вместо 15 900 рублей.

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