Защитите бизнес от налоговых бурь и невзгод! Новая акция на онлайн-курсы

В 2025 году выросла нагрузка на бизнес, к тому же новые правила по работе с налогами, отчетностью и ведению учета увеличили риск ошибок и внушительных штрафов. В этой ситуации только уверенные в себе профессионалы в силах защитить компанию от опасностей со стороны проверяющих органов и сохранить ее благополучие.
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Финмоделирование и финанализ для бизнеса
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.
После онлайн-курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
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18 990 рублей.
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
На онлайн-курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.
Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.
Цена со скидкой 74% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо
15 990 рублей.
Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С
На онлайн-курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов.
На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 78% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Работа с ЭДО
Вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, работать с контрагентами по ЭДО, настраивать кадровый и корпоративный ЭДО, составлять отчетность, обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.
После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.
Цена со скидкой 53% до 18 февраля включительно: 7 500 рублей вместо
15 900 рублей.
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