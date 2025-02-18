Необычная вакансия для бухгалтера: Банк Точка ищет автора — эксперта в бухгалтерии

В канале для поиска работы Бухджоб, где размещаются вакансии для бухгалтеров, появилось вот такое объявление:
Работать предлагают удаленно, обещают премии и интересные темы. Нужно будет писать статьи, находить экспертов для комментариев и делать инструкции по заполнению отчетов. Кто готов попробовать себя в роли автора?
Кстати, до отправки резюме вам нужно выполнить тестовое задание, ссылка на него приложена в вакансии. Не пугайтесь, оно не сложное!
P.S. «Клерк» тоже ищет талантливых авторов и экспертов. Если хотите поработать с нами — пишите в личку нашему главреду или присылайте свое резюме ей на почту e.balaklickaya@klerk.ru, в теме письма обязательно укажите «Резюме», чтобы оно не попало в спам.
Комментарии1
а что тут про налоги рассказывать? Теперь всё чрезвычайно просто - и всё описывается буквально в двух словах! Я даже бесплатно расскажу
все налоги платятся на ЕНС в форме ЕНП. Перечислять можно любую сумму любое количество раз!
В общем-то это всё что нужно знать! Ах да - самое главное - теперь не нужно запоминать КБК !
Пользуйтесь!