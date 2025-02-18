Необычная вакансия для бухгалтера: Банк Точка ищет автора — эксперта в бухгалтерии

Бухгалтер — профессия очень многогранная, можно не только вести учет, но и помогать в нем разобраться коллегам. Создавайте собственные курсы, ведите блог или станьте автором экспертных статей. Последних, кстати, как раз ищет Банк Точка. Экспертам предлагают рассказывать о налогах простым и понятным языком.

В канале для поиска работы Бухджоб, где размещаются вакансии для бухгалтеров, появилось вот такое объявление:

Полную информацию по вакансии можно найти здесь.

Работать предлагают удаленно, обещают премии и интересные темы. Нужно будет писать статьи, находить экспертов для комментариев и делать инструкции по заполнению отчетов. Кто готов попробовать себя в роли автора?

Кстати, до отправки резюме вам нужно выполнить тестовое задание, ссылка на него приложена в вакансии. Не пугайтесь, оно не сложное!

P.S. «Клерк» тоже ищет талантливых авторов и экспертов. Если хотите поработать с нами — пишите в личку нашему главреду или присылайте свое резюме ей на почту e.balaklickaya@klerk.ru, в теме письма обязательно укажите «Резюме», чтобы оно не попало в спам.