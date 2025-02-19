Типография платит взносы по тарифу 15%, а не 7,6%

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.01.2025 № 03-15-06/2074.
Применять тариф 7,6% может бизнес из сферы обрабатывающего производства. Значение имеет основной код ОКВЭД и доля доходов по нему (она должна быть от 70%).
Перечень кодов ОКВЭД утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
Там нет полиграфических кодов класса 18. Поэтому в полиграфии пониженный тариф 7,6% не применяется.
Типографии могут применять пониженный тариф для малого бизнеса 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ.
Ранее аналогичные разъяснения для полиграфического бизнеса Минфин давал в письме от 13.12.2024 № 03-15-05/126139.
Кстати, виды деятельности в перечне определены на уровне подкласса иерархического метода классификации ОКВЭД. Все входящие в определенный подкласс группы, подгруппы и виды деятельности по ОКВЭД2 также относятся к перечню.
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