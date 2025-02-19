При переходе с ОСНО на УСН восстановленный НДС по основным средствам можно учесть в расходах

Если организация с 01.01.2025 перешла с ОСНО на УСН с НДС 5%, она должна в 1 квартале 2025 года восстановить НДС по товарам и основным средствам.

Восстановление НДС с основных средств идет от суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки, сформированной по данным бухучета на дату перехода на УСН.

НДС, который компания восстановит с остаточной стоимости ОС, можно учесть в составе расходов при УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/129819.

Напомним, если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо, разъясняет Минфин.

Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.