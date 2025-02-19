При переходе с ОСНО на УСН восстановленный НДС по основным средствам можно учесть в расходах

Восстановление НДС с основных средств идет от суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки, сформированной по данным бухучета на дату перехода на УСН.
НДС, который компания восстановит с остаточной стоимости ОС, можно учесть в составе расходов при УСН.
Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/129819.
Напомним, если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо, разъясняет Минфин.
Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.
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