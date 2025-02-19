В каких случаях возможен вычет НДС при ставке 5%

Но есть случаи, когда вычет возможен:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;
при возврате покупателем товаров или отказе от товаров (работ, услуг);
при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.
При этом специальные ставки 5% и 7% не применяются:
при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;
при исчислении НДС покупателем на УСН в качестве налогового агента.
Такое разъяснение дает региональное УФНС.
Если за 2024 год доход на УСН был менее 60 млн рублей, то с 01.01.2025 работа будет без НДС. Но как только доход в 2025 году превысит 60 млн рублей, с 1-го числа следующего месяца начнется НДС. Можно будет выбрать ставку 5% или 20%.
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