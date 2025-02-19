В каких случаях возможен вычет НДС при ставке 5%

Плательщики УСН с доходами свыше 60 млн рублей могут выбрать пониженные ставки НДС 5% и 7%, при которых нет права на вычет по покупкам.

Но есть случаи, когда вычет возможен:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

при возврате покупателем товаров или отказе от товаров (работ, услуг);

при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

При этом специальные ставки 5% и 7% не применяются:

при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

при исчислении НДС покупателем на УСН в качестве налогового агента.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

Если за 2024 год доход на УСН был менее 60 млн рублей, то с 01.01.2025 работа будет без НДС. Но как только доход в 2025 году превысит 60 млн рублей, с 1-го числа следующего месяца начнется НДС. Можно будет выбрать ставку 5% или 20%.