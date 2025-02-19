Декретные предложили платить с первых недель беременности

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.
Предоставлять отпуск и выплачивать декретные надо будет:
с момента постановки на учет в женской консультации
до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов.
Авторы проекта – депутаты от СРЗП.
В пояснительной записке говорится, что ранний переход в декретный отпуск обеспечит физическое и эмоциональное здоровье матери, снизит риски осложнений, что напрямую связано с сохранением жизни и благополучия новорожденного.
Комментарии2
На момент зачатия еще можно
Или на момент знакомства.