Декретный отпуск

Декретные предложили платить с первых недель беременности

Сейчас женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 30 недели беременности на 140 дней. Предложили этот срок сдвинуть и предоставлять отпуск по БиР со дня постановки на учет в женской консультации.

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.

Предоставлять отпуск и выплачивать декретные надо будет:

  • с момента постановки на учет в женской консультации

  • до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов.

Авторы проекта – депутаты от СРЗП.

В пояснительной записке говорится, что ранний переход в декретный отпуск обеспечит физическое и эмоциональное здоровье матери, снизит риски осложнений, что напрямую связано с сохранением жизни и благополучия новорожденного.

Комментарии

2
  • v.timchenko

    На момент зачатия еще можно