АУСН стала популярной у продавцов и специалистов по бухучету

6 тысяч компаний из сферы розничной торговли работают на АУСН. Этот налоговый режим также выбирают специалисты по праву и бухгалтерскому учету, разработчики ПО, риелторы и консультанты.

Розничная торговля стала самым популярным видом деятельности у предпринимателей на АУСН. Продажей занимаются 6 тыс. компаний и ИП или 25% от общего числа тех, кто применяет этот специальный налоговый режим.

Также АУСН пользуется популярностью у разработчиков программного обеспечения, у специалистов в области права и бухучета, у строителей, консультантов и риелторов. Об этом сказано на сайте ФНС.

Эксперимент по применению АУСН запустили с 1 июля 2022 года, он проходил в четырех регионах, а с 1 января 2025 года его распространили на всю страну.

Сейчас АУСН могут применять предприниматели в 58 регионах, включая территорию Сириус и город Байконур. С 1 марта к эксперименту присоединится ДНР. Вот актуальный список.