АУСН стала популярной у продавцов и специалистов по бухучету

Розничная торговля стала самым популярным видом деятельности у предпринимателей на АУСН. Продажей занимаются 6 тыс. компаний и ИП или 25% от общего числа тех, кто применяет этот специальный налоговый режим.
Также АУСН пользуется популярностью у разработчиков программного обеспечения, у специалистов в области права и бухучета, у строителей, консультантов и риелторов. Об этом сказано на сайте ФНС.
Эксперимент по применению АУСН запустили с 1 июля 2022 года, он проходил в четырех регионах, а с 1 января 2025 года его распространили на всю страну.
Сейчас АУСН могут применять предприниматели в 58 регионах, включая территорию Сириус и город Байконур. С 1 марта к эксперименту присоединится ДНР. Вот актуальный список.
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