Клиенты Райффайзенбанка не смогут покупать ценные бумаги на бирже

Банк меняет условия брокерского обслуживания для своих клиентов. Инвесторы не смогут покупать ценные бумаги на бирже.

С 5 марта 2025 года Райффайзенбанк приостановит возможность покупки ценных бумаг на бирже в связи с обновлением положений о брокерском обслуживании. Об этом банк предупредил своих клиентов.

«С 5 марта в силу вступает обновленный регламент брокерского обслуживания. С полным документом можно ознакомиться на сайте. Главное изменение — мы приостанавливаем покупки ценных бумаг на бирже», — сказано в письме Райффайзенбанка.

Ценные бумаги, которые клиенты уже купили, останутся на их счетах. Их по-прежнему можно продавать и переводить, а также выводить деньги с брокерского счета. Также клиенты брокера продолжат получать доходы в виде дивидендов, купонов и погашений, участвовать в корпоративных действиях.

В приложении «Райффайзен инвестиции» останутся доступны ПИФы и стратегии доверительного управления от компании «Райффайзен капитал».