⚡️ Итоги дня: карту метро перевели на арабский, Минстрой хочет единую платежку ЖКУ, а мошенники разводят клиентов Wildberries

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью RT впервые показал, как выглядит карта метро Москвы на арабском языке.

Минстрой предложил ввести единый платежный документ за ЖКУ. Могут создать единого оператора в регионе для сбора средств, отказаться от прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями и ввести единую платежку.

Россияне в 2024 году вложили в покупку жилья 14,4 трлн рублей. По итогам 2024 года россияне приобрели 2,8 млн квартир и домов, больше половины средств пришлось на строящееся жилье.

Мошенники сообщают об истечении срока бесплатного хранения заказа на Wildberries, чтобы украсть деньги и данные клиентов. Маркетплейс напоминает: любые коды нельзя называть никому – вне зависимости от того, кем представился собеседник.

Поставки вина из Евросоюза в Россию упали до минимума за 20 лет. По итогам прошлого года поставки упали на треть относительно 2023 года и составили 160,6 тыс. тонн. Меньше этого показателя экспорт алкоголя в страну был в 2004 году — тогда он составил 128 тысяч тонн.

Сим-карты разрешат передавать близким родственникам и даже посторонним лицам, но только после указания информации об этом на Госуслугах.

АвтоВАЗ выпускал автомобили со смертельно опасными подушками безопасности Takata. При срабатывании механизма подушка взрывается и металлические части разлетаются по салону как шрапнель. В АвтоВАЗе рассказали, что при создании Vesta совместно со специалистами Takata в автомобиле изначально были применены технические решения, которые исключали появление некачественных деталей подушек безопасности на серийных автомобилях.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует внести в Госдуму законопроект, который увеличит штраф за управление автомобилем или перевозку пассажиров без пристегнутого ремня безопасности. Вместо 1,5 тыс. водителям предлагают заплатить 3 тыс. рублей.