С 1 апреля на Госуслугах можно проверить все зарегистрированные сим-карты

У абонентов может оказаться гораздо больше договоров с мобильными операторами, чем они думают.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что с 1 апреля 2025 года запустят новый сервис на портале Госуслуги, который позволит увидеть все договоры с операторами связи и количество сим-карт.

«Это очень важно, потому что есть гипотеза, что про некоторые договоры мы не знаем и этими сим-картами пользуются мошенники», — сказал Шадаев.

Кроме того, летом начнет действовать запрет на рекламные спам-звонки, а также компании начнут проходить идентификацию, чтобы абоненты могли видеть вместо неизвестного номера название фирмы. Все входящие звонки с виртуальных АТС также начнут определяться.

В планах министерства запретить отправку СМС с кодами авторизации во время активного голосового соединения. Эти изменения станут частью большой антифрод-платформы по борьбе с мошенниками.