Постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС

Если организация на УСН в 2024 году оказала услуги или отгрузила товары, то такие отгрузки не облагаются НДС независимо от того, когда поступят деньги от покупателей.

В 2024 году не будет НДС, потому что на УСН его не было, а в 2025 году не будет НДС (даже если доход – свыше 60 млн руб.), потому что это безНДСные отгрузки прошлого года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.12.2024 № 03-07-11/131988.

Не надо включать в налоговую базу по НДС суммы оплаты, полученные организацией на УСН после 1 января 2025 года за товары (работы, услуги), реализованные этой организацией в период до 1 января 2025 года.

Такое же разъяснение есть в методических рекомендациях, доведенных письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

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