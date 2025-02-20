Минсельхоз: мукомолы по-прежнему могут брать льготные кредиты

Представители мукомольного бизнеса пожаловались на отсутствие поддержки в сфере льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспорт. Однако в министерстве это отрицают.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что не прекращали выдавать льготные кредиты для предприятий мукомольно-крупяной промышленности, их не исключали из программы поддержки аграрно-промышленного комплекса (АПК).

«Распространяемая в СМИ информация об исключении предприятий мукомольно-крупяной промышленности из механизма льготного кредитования АПК не соответствует действительности», — сказали в Минсельхозе.

Ранее Союз мукомольных и крупяных предприятий обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут с просьбой оказать поддержку. Компаниям нужны льготные кредиты и субсидии по транспортным расходам на экспорт.

В Минсельхозе рассказали, что предприятия могут получить льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, взять оборудование в лизинг на особых условиях. Также они могут рассчитывать на компенсацию затрат на транспортировку продукции на экспорт. В 2025 году на такие субсидии выделили 5 млрд рублей.