Креативный бизнес хотят поддержать налоговыми льготами

Чтобы привлечь инвестиции в креативной сектор, в РСПП предлагают дать предпринимателям больше налоговых льгот, а не только поддержку со стороны региональных властей. Например, от НДС могут освободить всю цепочку оборотов прав.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поддержать творческий бизнес и установить для него налоговые послабления.

С 5 февраля 2025 года вступил в силу федеральный закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ о креативных индустриях. Согласно концепции правительства, до 2030 года вклад творческого бизнеса в ВВП страны должен увеличиться до 6%. В 2023 году этот показатель был на уровне 3,5%.

Представители креативного бизнеса отметили, что в законе нет критериев, по которым компании и физлиц можно отнести к творческим. Это должны определить региональные власти. Поэтому есть вероятность, что в категорию креативных индустрий попадут те, кто не имеет к этому отношения. Об этом пишет «Коммерсант».

Также в ведении субъектов РФ оказалась поддержка креативных предпринимателей, но у местных властей для этого недостаточно полномочий. Например, они не смогут разрешить проблемы, связанные с авторскими правами, с охраной и защитой интеллектуальной собственности.

Поддержка со стороны регионов не приведет к росту инвестиций в креативный сектор, поэтому президент РСПП Александр Шохин предложил снизить для такого бизнеса налоговую нагрузку. Например, освободить от НДС всю цепочку оборотов прав, как это сейчас работает в IT и кинопроизводстве.

«Мы сейчас обсуждаем реестр, критерии субъектов креативных индустрий, но бизнес может не прийти, если не увидит мер поддержки», — сказал директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

Реестр позволит Минэкономики получить больше информации о субъектах креативных индустрий, а также определить для них стимулирующие меры со стороны федеральных властей. Сейчас в предварительном списке 51 вид творческой деятельности, которые разделены по 16 направлениям.