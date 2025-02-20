Мошенники крадут деньги от имени Почты России

Пользователи мессенджера WhatsApp начали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Почты России и просят получить заказное письмо лично или в электронном виде.
Схема обмана продолжится, как только человек укажет адрес электронной почты для подтверждения. Также мошенники приводят жертв в «чат-боты». Об этом пишет ТАСС.
Представители Почты России заявили, что никогда не звонят своим клиентам, а также не запрашивают коды из СМС-сообщений, как это делают злоумышленники.
Раньше мошенники просили пользователей назвать код для оформления реестра или получения доставки через Почту России.
Комментарии2
Не исключаю вариант, что это Почта действует под видом злоумышленников.
Абсолютно тоже самое подумала