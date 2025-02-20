Мошенники крадут деньги от имени Почты России

Злоумышленники информируют россиян о заказных письмах, чтобы узнать больше личной информации и украсть деньги.

Пользователи мессенджера WhatsApp начали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Почты России и просят получить заказное письмо лично или в электронном виде.

Схема обмана продолжится, как только человек укажет адрес электронной почты для подтверждения. Также мошенники приводят жертв в «чат-боты». Об этом пишет ТАСС.

Представители Почты России заявили, что никогда не звонят своим клиентам, а также не запрашивают коды из СМС-сообщений, как это делают злоумышленники.

Раньше мошенники просили пользователей назвать код для оформления реестра или получения доставки через Почту России.