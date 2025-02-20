Принят закон о новом подходе к частным инвестициям в ЖКХ

Он расширяет механизм концессионных соглашений в сфере ЖКХ и при этом вводит новые требования для компаний, желающих в них участвовать.

Закон, разработанный кабмином, устанавливает дополнительные требования к финансовым гарантиям и квалификации таких концессионеров. В частности, при заключении соглашения будет учитываться опыт выполнения аналогичных работ.

Появится обязательный размер задатка для направивших заявки о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения. При отзыве заявки задаток не возвращается.

Также соглашением может быть предусмотрено взыскание с концессионера неустойки в случае нарушения сроков создания или реконструкции объекта ЖКХ.

Закон позволит обеспечить привлечение частных инвестиций и стабильное функционирование объектов жизнеобеспечения, поясняет Госдума. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Справка: концессии — это форма государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в коммунальную сферу. Частному инвестору передают объекты, за которыми он обязан следить и реконструировать, при этом он имеет право получать от них доход.