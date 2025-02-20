👤 Центробанк: теневой бизнес обслуживает свыше 10 млн клиентов

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что клиентами теневого бизнеса стали больше 10 млн россиян.
«Потребителями услуг теневого бизнеса сегодня являются уже, к сожалению, более 10 млн российских граждан. Объемы таких переводов — это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны», — сказала Полякова.
В основном россияне делают ставки в нелегальных казино через P2P-переводы, продают криптовалюту в незаконных обменниках и оплачивают пиратский контент.
Недавно мы писали, что Росфинмониторинг закрыл пять теневых площадок и нашел 85 финансовых пирамид.
Комментарии2
тьфу ты хоспади.... первая мысль после прочьтения заголовка получилась на тему как у центробанка теневой бизнес с обслуживанием свыше 10 млн клиентов!
А может быть и правда?
То, что у ЦБ есть теневой бизнес, нисколечко не сомневаюсь