👤 Центробанк: теневой бизнес обслуживает свыше 10 млн клиентов

Большинство клиентов теневого бизнеса делают ставки в подпольных казино и продают криптовалюту.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что клиентами теневого бизнеса стали больше 10 млн россиян.

«Потребителями услуг теневого бизнеса сегодня являются уже, к сожалению, более 10 млн российских граждан. Объемы таких переводов — это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны», — сказала Полякова.

В основном россияне делают ставки в нелегальных казино через P2P-переводы, продают криптовалюту в незаконных обменниках и оплачивают пиратский контент.

Недавно мы писали, что Росфинмониторинг закрыл пять теневых площадок и нашел 85 финансовых пирамид.