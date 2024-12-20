Росфинмониторинг закрыл пять теневых площадок и нашел 85 финансовых пирамид

Против фейковых брокеров и финансовых пирамид возбудили 70 уголовных дел.

В 2024 году Росфинмониторинг вместе с силовиками ликвидировали пять теневых площадок общим объемом свыше 9 млрд рублей, а также возбудили больше 20 уголовных дел.

Финансовые расследования коснулись 85 финансовых пирамид и фейковых брокеров, завели 70 уголовных дел. Сумма ущерба от их преступлений превысила 1 млрд рублей.

«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», — сказал директор финразведки Юрий Чиханчин.

Количество кредитных организаций, чья деятельность относится к повышенному риску, сократилось на 15%.