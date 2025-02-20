Глава Минтруда: социальные пенсии вырастут на 14,75%

Выплаты проиндексируют тем, кто получает социальную пенсию, а также пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, жителям осажденных городов и блокадного Ленинграда.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. На повышение дохода смогут рассчитывать 4,2 млн человек.

«Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей», — сказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Выплаты увеличатся у 3,5 млн получателей социальной пенсии, а также у участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», у тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

Социальную пенсию получают россияне, которым не хватает трудового стажа для страховой пенсии. Если в регионе социальная пенсия окажется меньше прожиточного минимума, то будет доплата, которая увеличит обеспечение до необходимого уровня.