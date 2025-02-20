Центробанк вернул инвесторам зависшие 570 млрд рублей

1,5 млн инвесторов теперь могут свободно распоряжаться деньгами, которые были заблокированы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2024 году удалось вернуть инвесторам около 570 млрд рублей. «Разморозка» коснулась 1,5 млн человек.

«После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы высвободить эти средства», — сказала Набиуллина.

Также она добавила, что сейчас обсуждают другие возможные механизмы «разморозок» активов, но о больших схемах речи пока не идет.

Осенью 2024 года мы писали, что обмен заблокированными активами могут перезапустить. Однако для этого потребуется внести изменения с учетом ограничений на Национальный расчетный депозитарий, а также получить новое разрешение правительственной комиссии.