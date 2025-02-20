Минпромторг: сейчас нет дефицита чипов для банковских карт и загранпаспортов

Для россиян больше не будут приостанавливать выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Отечественные заводы решили проблему с дефицитом чипов.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что в стране нет дефицита чипов для заграничных паспортов нового образца и банковских карт.

Также он добавил, что отечественные производители полностью удовлетворяют запросы рынка. Об этом пишет ТАСС.

В 2023 году у россиян были проблемы с получением загранпаспортов с электронным носителем информации, ведомства приостанавливали прием документов.

В апреле 2023 года мы писали, что завод по производству чипов «Микрон» решил проблему с дефицитом.