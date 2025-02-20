Как делать замену лет при расчете декретных

При расчете пособия по беременности и родам можно производить замену лет расчетного периода на те годы, которые непосредственно предшествуют расчетному периоду. То есть менять годы произвольно, выбирая наиболее доходные, нельзя.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если в период, непосредственно предшествующий расчетному, заработка у женщины не было (например, когда за отпуском по БиР сразу следует отпуск по уходу за ребенком), то произвести замену можно так:

учитывать средний заработок за годы, которые предшествуют году наступления первого страхового случая;

учитывать средний заработок за те годы, в течение которых сотрудница частично была в отпуске (декретном или по уходу за ребенком), а частично выполняла трудовые обязанности. При этом не обязательно, чтобы такие годы следовали друг за другом.

Пример В 2020 году женщина несколько месяцев отработала, а затем ушла в отпуск по беременности и родам 1-м ребенком. В 2021-2022 годах она была в отпуске по уходу за 1-м ребенком. В 2023 году эта женщина в начале года была в отпуске по уходу за 1-м ребенком, а затем вышла на работу. Для расчета пособия правомерны следующие действия: либо учитывать средний заработок за 2019-2018 гг. (то есть за годы, предшествующие первому отпуску по беременности и родам);

либо взять в расчет заработок за 2023 и за 2020 годы (за периоды, когда сотрудница работала).

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