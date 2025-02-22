ФНС вооружилась практикой ВС РФ по налогам на имущество

В пяти резонансных делах судьи окончательно расставили точки над i в спорных вопросах расчета налога на имущество и земельного налога. Эти решения, собранные в письме ФНС от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@ уже стали ориентиром для налоговых инспекций.
Вот основные выводы из определений ВС РФ:
помещения, формально числящиеся жилыми, но используемые в коммерческих целях, облагаются налогом по кадастровой стоимости;
если арендатор меняет функциональное назначение арендованного объекта, такие затраты признаются неотделимыми улучшениями и включаются в налоговую базу даже при краткосрочном договоре аренды;
помещения, обеспечивающие работу торговых комплексов, облагаются налогом по кадастровой стоимости, а не среднегодовой;
льготная ставка налога 0,3% применяется только при подтверждении целевого использования земли;
если исходный объект входил в перечень кадастровых, новые помещения облагаются по кадастровой стоимости, даже если их назначение изменилось.
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