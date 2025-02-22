ФНС вооружилась практикой ВС РФ по налогам на имущество

Налоговая служба опубликовала обзор судебной практики за 2024 год, который содержит позицию Верховного суда по отдельным спорам, связанным с налогообложением имущества.

В пяти резонансных делах судьи окончательно расставили точки над i в спорных вопросах расчета налога на имущество и земельного налога. Эти решения, собранные в письме ФНС от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@ уже стали ориентиром для налоговых инспекций.

Вот основные выводы из определений ВС РФ: