Судебная практика по налоговым спорам

ФНС вооружилась практикой ВС РФ по налогам на имущество

Налоговая служба опубликовала обзор судебной практики за 2024 год, который содержит позицию Верховного суда по отдельным спорам, связанным с налогообложением имущества.

В пяти резонансных делах судьи окончательно расставили точки над i в спорных вопросах расчета налога на имущество и земельного налога. Эти решения, собранные в письме ФНС от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@ уже стали ориентиром для налоговых инспекций.

Вот основные выводы из определений ВС РФ:

  • помещения, формально числящиеся жилыми, но используемые в коммерческих целях, облагаются налогом по кадастровой стоимости;

  • если арендатор меняет функциональное назначение арендованного объекта, такие затраты признаются неотделимыми улучшениями и включаются в налоговую базу даже при краткосрочном договоре аренды;

  • помещения, обеспечивающие работу торговых комплексов, облагаются налогом по кадастровой стоимости, а не среднегодовой;

  • льготная ставка налога 0,3% применяется только при подтверждении целевого использования земли;

  • если исходный объект входил в перечень кадастровых, новые помещения облагаются по кадастровой стоимости, даже если их назначение изменилось.

Начать дискуссию