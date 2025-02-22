Справку о судимости можно заказать на Госуслугах

Справка о наличии или отсутствии судимости может понадобиться, например:
при приеме на работу;
установлении опеки;
оформления визы.
В такой справке указывают наличие или отсутствие судимости и уголовного преследования на территории России.
Электронная справка придет в личный кабинет в формате pdf с электронной подписью в формате sig. Ее можно отправить по месту требования электронной почтой или записать на флешку. В этих случаях электронная справка юридически равнозначна бумажной. По желанию ее можно распечатать в МФЦ и заверить там же печатью.
О готовности бумажной справки придет уведомление на Госуслуги. Документ можно забрать в информационном центре МВД, который указан в заявлении.
Через Госуслуги оформление справки занимает до 30 календарных дней. Понадобятся фото или сканы страниц паспорта: их нужно будет загрузить при заполнении заявления.
Эти разъяснения дал телеграм-канал портала Госуслуг.
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