❗ Считать среднюю зарплату надо будет по-новому

Постановление правительства от 24.12.2007 № 922 о расчете среднего заработка утрачивает силу. С 01.09.2025 будут новые правила расчета среднего заработка.

Минфин подготовил проект.

В частности, по-новому надо будет считать средний заработок для выходного пособия. Его надо будет определять путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году (20,6).

При суммированном учете расчет будет другой. Надо убудет умножать средний часовой заработок на среднее число рабочих часов месяца в году. Эти средние рабочие часы считают так: число рабочих часов в году исходя из длительности рабочего времени для данного работника разделить на 12.

Для отпусков и компенсации за отпуск по-прежнему для СДЗ зарплату надо будет делить на 29,3 (в полном месяце).

Новые правила должны заработать с 01.09.2025.