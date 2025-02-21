⏳ До 25 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ, взносы и имущественные налоги

25 февраля – очередной крайний срок сдачи уведомления по ЕНП. В этот раз в него в том числе войдут годовые имущественные налоги.

В этом уведомлении будут такие налоги:

НДФЛ — за период с 01.02.2025 по 22.02.2025 с кодом периода 21/02;

страховые взносы — за январь 2025 с кодом периода 21/01;

налог на имущество организаций — за 2024 год с кодом периода 34/04;

транспортный налог — за 2024 год с кодом периода 34/04;

земельный налог — за 2024 год с кодом периода 34/04.

Налог на имущество в это уведомление включают только тот, который считают от кадастровой стоимости. Налог на имущество по среднегодовой стоимости в уведомление не входит, потому что он фигурирует в декларации, срок сдачи которой – тоже 25.02.

Подробно состав февральского ЕНП-уведомления мы разбирали тут.