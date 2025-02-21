⏳ До 25 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ, взносы и имущественные налоги

В этом уведомлении будут такие налоги:
НДФЛ — за период с 01.02.2025 по 22.02.2025 с кодом периода 21/02;
страховые взносы — за январь 2025 с кодом периода 21/01;
налог на имущество организаций — за 2024 год с кодом периода 34/04;
транспортный налог — за 2024 год с кодом периода 34/04;
земельный налог — за 2024 год с кодом периода 34/04.
Налог на имущество в это уведомление включают только тот, который считают от кадастровой стоимости. Налог на имущество по среднегодовой стоимости в уведомление не входит, потому что он фигурирует в декларации, срок сдачи которой – тоже 25.02.
Подробно состав февральского ЕНП-уведомления мы разбирали тут.
Все актуальные формы отчетности мы добавили в обновленную программу онлайн-курса «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Вы узнаете, как в 2025 году заполнять новые декларации по НДС, по налогу на прибыль и на имущество, правильно рассчитывать и уплачивать транспортный налог, НДФЛ, НДС и страховые взносы. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
15 990 рублей.
Начать дискуссию