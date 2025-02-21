Родственникам умерших планируют возвращать их налоговые переплаты

Глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесут в Госдуму законопроект, который позволит родственникам забирать налоговую переплату умерших.
Сейчас эта проблема не решена ни в Налоговом, ни в Гражданском кодексах. Это хотят исправить и запустить механизм, который будет учитывать интересы и родственников умершего, и государства. Об этом пишут «Известия».
Налоговые органы обяжут предоставлять информацию о сумме переплаты на ЕНС пользователя на дату его смерти. Также новые нормы определят порядок действий налоговиков при возврате этих денег наследникам при предъявлении подтверждающих документов.
«Предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, установив порядок выплаты денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета умершего либо объявленного умершим налогоплательщика, его наследникам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сергей Миронов объяснил, что сейчас в состав наследства, которое распределяется между родственниками, входят деньги, недвижимость и ценные бумаги, но мало кто знает, что наследовать можно также излишне уплаченные налоги, сборы и страховые взносы. В июле 2023 года это право подтвердил Верховный суд.
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Комментарии1
Вот только сильно не радуйтесь!
ЕСЛИ это будет принято (возврат переплаты) , то одновременно будет норма о том, что неуплаченные налоги тоже нужно будет погасить!