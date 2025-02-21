Для онлайн-кредитов могут ввести ограничение в 100 тысяч рублей

Сенатор Айрат Гибатдинов направил в правительство законопроект, который ограничит сумму кредита 100 тыс. рублей при оформлении заявки онлайн. Это позволит бороться с телефонным мошенничеством.
«В случае принятия закона при заключении договора потребительского кредита (займа) через интернет и мобильное приложение максимальная сумма денежных средств, предоставляемых кредитором заемщику, не сможет превышать 100 тыс. рублей», — сказал Айрат Гибатдинов.
Кроме того, законопроект обяжет кредиторов отказывать в выдаче потребительского кредита онлайн, если в бюро кредитных историй будет информация о том, что клиент уже получил онлайн-кредит в течение последних 48 часов в другой организации.
Если кабмин одобрит инициативу, то законопроект внесут в Госдуму и доработают.
В 2023 году объем операций без согласия клиента вырос на 11,48% по сравнению с 2022 годом.
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