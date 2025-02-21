Для онлайн-кредитов могут ввести ограничение в 100 тысяч рублей

Сейчас лимит кредитования не зависит от способа оформления договора, это создает дополнительные риски мошенничества. Чтобы злоумышленники удаленно не получали крупные займы, сумму онлайн-кредитования предложили ограничить.

Сенатор Айрат Гибатдинов направил в правительство законопроект, который ограничит сумму кредита 100 тыс. рублей при оформлении заявки онлайн. Это позволит бороться с телефонным мошенничеством.

«В случае принятия закона при заключении договора потребительского кредита (займа) через интернет и мобильное приложение максимальная сумма денежных средств, предоставляемых кредитором заемщику, не сможет превышать 100 тыс. рублей», — сказал Айрат Гибатдинов.

Кроме того, законопроект обяжет кредиторов отказывать в выдаче потребительского кредита онлайн, если в бюро кредитных историй будет информация о том, что клиент уже получил онлайн-кредит в течение последних 48 часов в другой организации.

Если кабмин одобрит инициативу, то законопроект внесут в Госдуму и доработают.

В 2023 году объем операций без согласия клиента вырос на 11,48% по сравнению с 2022 годом.