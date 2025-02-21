🍞 Пекарня может применять тариф взносов 7,6%

Перечень основных кодов ОКВЭД, которые подпадают под льготу для обрабатывающих производств, утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
В частности, там есть код 10.7 «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий».
Если у компании основной код ОКВЭД 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения», то она может применять тариф 7,6%, потому что код 10.71 относится к подклассу 10.7.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.01.2025 № 03-15-06/2446.
Ранее Минфин пояснял, что виды деятельности в перечне определены на уровне подкласса иерархического метода классификации ОКВЭД. Все входящие в определенный подкласс группы, подгруппы и виды деятельности по ОКВЭД2 также относятся к перечню.
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