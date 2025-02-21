ФНС объяснила, что делать, если выбили чек с неверной суммой

Чтобы исправить ошибки в уже сформированной чеке, нужно сделать два чека коррекции. Первый — с отменой неверной суммы, а второй — с правильным расчетом.

Если кассир допустил ошибку в чеке, например, указал неверную сумму или в момент расчета не применил кассу, то он должен сформировать чек коррекции. Это требования закона № 54-ФЗ.

Когда нужно исправить ошибку в уже сформированном кассовом чеке, включая неверную сумму расчета, кассиру нужно первоначально сформировать обратный кассовый чек коррекции с неверной суммой расчета, а затем сделать чек коррекции с правильной суммой. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы не допускать других ошибок при оформлении кассового чека коррекции, можно посмотреть методические рекомендации налоговиков. Они собраны в письме ФНС от 18.12.2024 N АБ-4-20/14344@.