Госдума отклонила законопроект о введении нового социального вычета для работников культуры, образования и медицины

На днях отклонен законопроект, предлагающий установить социальный налоговый вычет по НДФЛ для медицинских работников, а также работников культуры и образования.

Законопроект, поступивший от фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», предусматривал предоставление вычета в размере 500 тысяч рублей молодым специалистам в области медицины, образования, культуры и искусства, а также научно-педагогическим кадрам, работающим по специальности и имеющим среднее или профессиональное образование.

По заключению правового управления Госдумы, предлагаемый вычет не связан с какими-либо расходами и не относятся к предмету регулирования статьи 219 НК, а также может привести к выпадающим доходам бюджетной системы РФ.