💵 Центробанк не может обязать банки принимать старые доллары

Владельцы долларовых купюр серии 1996-2006 годов сами несут все риски за такие деньги. Банки могут не принять их.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что ни власти, ни Центробанк не могут повлиять на решение банков о приеме старых долларов. Речь идет о купюрах выпуска 1996-2006 годов.

«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем, с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — сказал Аксаков.

Осенью 2024 года началась проблема с обменом долларов, которые выпустили до 2013 года. С трудностями столкнулись российские туристы за рубежом, в частности, в ОАЭ, Турции и Юго-Восточной Азии. Там работают только с купюрами нового образца, а старую валюту меняют с большим дисконтом.

Сейчас некоторые российские банки установили или увеличили комиссии за прием иностранной валюты старого образца. Дополнительно придется заплатить от 1 до 5 тыс. рублей за одну купюру, а не за операцию в целом.