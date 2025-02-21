💵 Центробанк не может обязать банки принимать старые доллары

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что ни власти, ни Центробанк не могут повлиять на решение банков о приеме старых долларов. Речь идет о купюрах выпуска 1996-2006 годов.
«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем, с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — сказал Аксаков.
Осенью 2024 года началась проблема с обменом долларов, которые выпустили до 2013 года. С трудностями столкнулись российские туристы за рубежом, в частности, в ОАЭ, Турции и Юго-Восточной Азии. Там работают только с купюрами нового образца, а старую валюту меняют с большим дисконтом.
Сейчас некоторые российские банки установили или увеличили комиссии за прием иностранной валюты старого образца. Дополнительно придется заплатить от 1 до 5 тыс. рублей за одну купюру, а не за операцию в целом.
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