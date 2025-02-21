ФНС ответила, какие документы нужно собрать, если компания решила изменить адрес

При смене юридического адреса в налоговую нужно подать заявление, решение о внесении изменений в учредительные документы, а также новую редакцию этих документов.

Если компания решила изменить адрес юридического лица, то в налоговую нужно подать документы, определенные ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. А именно:

заявление по форме Р13014 с заполнением титульного листа;

решение о внесении изменений в учредительные документы;

учредительный документ в новой редакции или лист изменений к нему;

чек об оплате госпошлины, если документы подаются лично. При подаче в электронном виде или через нотариуса пошлину платить не нужно.

«Заявитель по собственной инициативе может также представить дополнительные документы, которые, по его мнению, могут иметь значение при государственной регистрации», — сказал представитель ФНС в телеграм-чате службы.

Требования к заполнению заявления по форме Р13914 утверждены приказом ФНС от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@.