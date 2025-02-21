Импортеры алкоголя будут по-новому передавать сведения в ЕГАИС

Если импортный алкоголь маркируется в России, то нужно заполнить дополнительные поля в заявках.

С 1 марта 2025 года начнет действовать приказ Росалкогольтабакконтроля от 26.11.2024 № 468, который изменил формы и форматы заявок о фиксации информации в ЕГАИС.

Теперь те, кто участвует в эксперименте по маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками, будут заполнять Блок V «Территория маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Если такая продукция маркируется на территории РФ, то нужно заполнить поле 45 Заявки 12.1 и поля 48-50 Заявки 23.1.

Приказ ведомства модифицировал заявки о фиксации в ЕГАИС информации о ввозе или перемещении этилового спирта, спиртосодержащей продукции и алкоголя. Изменилась и заявка о планируемом ввозе или перемещении такой продукции.