Не с каждой хозпостройки нужно платить налог на имущество

Налогом облагается только недвижимость, которая внесена в ЕГРН, а большинство хозяйственных построек считается движимым имуществом.

В ФНС объяснили, что не все хозяйственные постройки облагаются налогом на имущество физлиц, а только те, которые включены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Чтобы внести объект в ЕГРН и зарегистрировать право собственности, хозпостройка должна иметь признаки недвижимости. Например, такая постройка должна быть прочно связана с землей — так, что ее нельзя переместить без ущерба. То есть фактически это должно быть капитальное строение.

«В отношении хозпостройки, внесенной в ЕГРН, определяется кадастровая стоимость. При этом налоговые органы не сами рассчитывают кадастровую стоимость объекта недвижимости, используемую для определения налоговой базы по налогу, а применяют данные Росреестра», — сказали в ФНС.

Многие СМИ писали, что с 2025 года владельцы бань, теплиц и сараев с фундаментом будут платить новый налог. В пресс-службе ведомства это опровергли: условия налогообложения бань, бытовок и сараев не изменились. Хозпостройки, которых нет в ЕГРН, не облагаются налогом, поскольку относятся к движимому имуществу.

Кроме того, если постройка зарегистрирована в реестре, но ее площадь не больше 50 кв. м, то налог платить не нужно.