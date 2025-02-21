👊 Путин: у российских производителей должны быть преимущества при возврате иностранных брендов-конкурентов + мнение эксперта

«Я прошу Правительство подумать на тему о том, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да в рамках ВТО, но тем не менее, нам же создали определенные трудности и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно», — заявил глава государства на Форуме будущих технологий-2025.

Глава МИДа Сергей Лавров считает, что «западные компании нужно пускать только в те отрасли, где не будет рисков для экономики, когда кто-то опять "встанет не с той ноги"».

Инициативу комментирует для «Клерка» председатель ФОСТ, и. о. исполнительного директора АУРЭК Евгения Черницкая:

«ФОСТ поддерживает инициативу Президента России и считает необходимым распространить ее в том числе и на сферу электронной торговли. С уходом зарубежных брендов покупатели “повернулись лицом” к отечественным производителям и продавцам, что положительно сказалось на развитии малого и среднего предпринимательства в стране.

В случае возвращения западных брендов может возникнуть ситуация, при которой иностранные компании с помощью снижения цен или других мер попытаются вернуть аудиторию. В этом случае необходимы дополнительные меры поддержки российских производителей в этой конкуренции».