📌 Какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале: таблица

С 2025 года действуют разные прогрессивные шкал НДФЛ. Зарплата и ряд прочих доходов облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале НДФЛ – от 13% до 22%.

Такие ставки НДФЛ предусмотрены пунктом 1 статьи 224 НК:

13% – с дохода до 2,4 млн руб.;

15% – с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

18% – с дохода от 5 до 20 млн руб.;

20% – с дохода от 20 до 50 млн руб.;

22% – с дохода свыше 50 млн руб.

Под них подпадают доходы из пункта 2.1 статьи 210 НК.

Перечень этих доходов смотрите в таблице.

К основной налоговой базе, в частности, относится зарплата.

Перечень налоговых базе для других ставок НДФЛ на 2025 год мы разбирали тут.