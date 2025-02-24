НДФЛ

📌 Какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале: таблица

С 2025 года действуют разные прогрессивные шкал НДФЛ. Зарплата и ряд прочих доходов облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале НДФЛ – от 13% до 22%.

Такие ставки НДФЛ предусмотрены пунктом 1 статьи 224 НК:

  • 13% – с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% – с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

  • 18% – с дохода от 5 до 20 млн руб.;

  • 20% – с дохода от 20 до 50 млн руб.;

  • 22% – с дохода свыше 50 млн руб.

Под них подпадают доходы из пункта 2.1 статьи 210 НК.

Перечень этих доходов смотрите в таблице.

Норма НК

Налоговая база

1

пп. 2 п. 2.1 ст. 210

выигрыши в азартные игры и лотереи

2

пп. 6 п. 2.1 ст. 210

доходы участников инвестиционного товарищества

3

пп. 8 п. 2.1 ст. 210

прибыль КИК (в том числе фиксированная)

4

пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210

доходы от майнинга цифровой валюты

5

пп. 9 п. 2.1 ст. 210

иные доходы (основная налоговая база)

К основной налоговой базе, в частности, относится зарплата.

Перечень налоговых базе для других ставок НДФЛ на 2025 год мы разбирали тут.

Подробнее о том, как рассчитывать и уплачивать НДФЛ с учетом изменений в налоговом законодательстве 2025 года, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе уже есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Старт потока 1 марта.

Начать дискуссию