📌 Какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале: таблица

Такие ставки НДФЛ предусмотрены пунктом 1 статьи 224 НК:
13% – с дохода до 2,4 млн руб.;
15% – с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;
18% – с дохода от 5 до 20 млн руб.;
20% – с дохода от 20 до 50 млн руб.;
22% – с дохода свыше 50 млн руб.
Под них подпадают доходы из пункта 2.1 статьи 210 НК.
Перечень этих доходов смотрите в таблице.
№
Норма НК
Налоговая база
1
выигрыши в азартные игры и лотереи
2
доходы участников инвестиционного товарищества
3
прибыль КИК (в том числе фиксированная)
4
доходы от майнинга цифровой валюты
5
иные доходы (основная налоговая база)
К основной налоговой базе, в частности, относится зарплата.
Перечень налоговых базе для других ставок НДФЛ на 2025 год мы разбирали тут.
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