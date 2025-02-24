Логистические компании получат компенсации за скидки на перевозки в Латинскую Америка и Африку

Минпромторг с 28 февраля 2025 года начнет принимать заявки по специальной программе господдержки логистических компаний. Бизнес сможет получить компенсацию за скидки на перевозку промышленной и сельскохозяйственной продукции в страны Латинской Америки и Африки.
«Перевозчики смогут компенсировать сумму скидки, предоставленной ими компании-экспортеру. Предоставление господдержки будет осуществляться на конкурсной основе», — сказано на сайте Минпромторга
Заявки принимают в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) до 24 марта 18:00 мск.
Также на поддержку могут претендовать логистические компании, которые оказывают услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна. Для этого нужно отправлять грузы в Никарагуа, Сенегал, Венесуэлу, Бразилию, Кубу, ЮАР и Танзанию.
Начать дискуссию