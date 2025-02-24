ИП на УСН может уменьшить налог сразу за два года, но при одном условии

Если предприниматель в прошлом году не уменьшал налог по УСН на страховые взносы 1%, то он сможет в этом году его уменьшить сразу за два года.

ФНС напомнила, что ИП, которые применяют УСН с объектом «Доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей. Это можно сделать без фактической уплаты взносов на момент уменьшения.

«ИП при исчислении налога за налоговый период 2023 года имеют право на уменьшение налога по УСН на страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за расчетный период 2023 года, уплата которых должна быть осуществлена не позднее 01.07.2024», — рассказал представитель ФНС в телеграм-чате службы.

В 2024 году предприниматель мог уменьшить налог на взносы и за 2024 год, и за 2023 год, но только если эти взносы не учитывали для уменьшения в 2023 году. Если налог уже уменьшали в 2023 году, то повторно это сделать нельзя.