Разбираемся в требованиях ФСБУ 4/2023: нужно ли малому предприятию представлять пояснения к отчетности за 2024 год

Все организации, включая некоммерческие и те, кто использует упрощенный бухгалтерский учет, должны будут предоставлять пояснения к своей отчетности.

Новый ФСБУ 4/2023 уже вступил в силу, но его требования к бухгалтерской отчетности будут применяться, начиная с отчетности за 2025 год. Это значит, что все организации, включая некоммерческие, и те, кто использует упрощенный бухгалтерский учет, должны будут предоставлять отчетность в соответствии с новыми правилами не позднее 31 марта 2026 года.

Досрочное применение стандарта не предусмотрено.

Обсуждение этого нюанса идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера», где один из подписчиков поинтересовался, обязательно ли малому предприятию сдавать в составе бухотчетности за 2024 год пояснения.

И, как показало обсуждение, не все бухгалтеры в курсе порядка применения обновленного ФСБУ. Для них напоминаем, что обзор изменений давался нами сразу после их опубликования.