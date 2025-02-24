В ГИРБО добавят три вида отчетности

Это следует из Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.

В ГИРБО будут включать:

консолидированную финотчетность;

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (когда законодательством установлен порядок представления такой отчетности госорганам)

раскрываемую информацию об устойчивости.

По первым двум пунктам изменения намечены на 2025 год, а по последнему — на 2029-й.

Недавно мы сообщали, что органы управления компаний обяжут больше отвечать за достоверность отчетности.